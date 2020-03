Harry en Meghan maken een muzikaal uitstapje

Harry is kapitein-generaal van de koninklijke marine. Hij zal ook in die rol het muziekfestival bijwonen. Musici, componisten en dirigenten van de muzikale tak van de koninklijke marine zullen op het festival optreden. De opbrengsten van het evenement gaan naar de liefdadigheidsinstelling van de marine en naar CLIC Sargent, een organisatie die jongeren en hun families ondersteunt in de strijd tegen kanker.

Harry en Meghan, die een stapje terug hebben gedaan binnen het Britse koningshuis, zijn bezig met een ’afscheidsronde’ door het Verenigd Koninkrijk. Het stel woont nog verschillende evenementen bij en vliegt na Commonwealth Day maandag terug naar hun tweede thuis in Canada.