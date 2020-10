GLADIATOR... wat is er met JOU gebeurd?

Als, nota bene, Maximus schitterde Russell Crowe in 2000 in Gladiator, maar twintig jaar later ziet de wereld er heel anders uit. Ⓒ Getty Images

Anno 2020 passen er in RUSSELL CROWE met gemak wel DRIE ’gladiators’! Twintig jaar geleden maakte hij - o, ironie - als Maximus furore in hitfilm Gladiator, toen nog strak afgetraind als een jonge hond. Twee decennia en een kilootje of zestig later is er van die Adonis weinig meer over...