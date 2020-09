Presidentscampagne kostte Kanye West al bijna 7 miljoen dollar

Het overgrote deel zou de rapper hebben besteed aan het inhuren van politieke specialisten om hem te adviseren hoe hij in zoveel mogelijk staten op het stembiljet kan komen. Ook zou er bijna een miljoen zijn gegaan naar advocatenkantoren om in beroep te gaan tegen uitspraken om zijn Birthday Party niet op het stembiljet op te nemen. Verder ging er bijna een miljoen dollar zitten in reiskosten, inclusief een privéjet, en werd 25.000 dollar betaald aan een ’spiritueel adviseur’.

Kanye West maakte in juli bekend dat hij aan de verkiezingen mee wil doen als onafhankelijk kandidaat. Hij is er inmiddels in geslaagd om met zijn partij op de kieslijsten te komen in Arkansas, Colorado, Oklahoma, Utah, Vermont en Tennessee.

De campagne van Kanye om president van de Verenigde Staten te worden, krijgt al sinds de start de nodige kritiek. De rapper leek niet alleen nogal verward toen hij half juli allerlei privézaken uit zijn huwelijk met Kim Kardashian deelde op Twitter, maar critici denken ook dat zijn kandidatuur vooral bedoeld is om Donald Trump te helpen om herkozen te worden.