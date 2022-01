Robert Pollack schrijft familiedrama rond roofkunst

Buitenland

Manuscriptendief opgepakt die vermoedelijk ook Bervoets oplichtte

Een man die ervan wordt verdacht schrijvers te hebben opgelicht om zo ongepubliceerde manuscripten te bemachtigen, is woensdag in New York gearresteerd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie meldt in een verklaring dat het om de 29-jarige Italiaan Filippo Bernardini gaat. Een van zijn vermeende sl...