MARC DE HOND bleef optimistisch tot de laatste dag

Slechts 42 jaar oud werd alleskunner en rasoptimist Marc de Hond. Wonderbaarlijk was het hoe hij omging met alle tegenslagen die hij in zijn leven te verwerken kreeg. Ⓒ Hollandse Hoogte

MARC DE HOND (42), die woensdag overleed en gisteren in besloten kring is begraven, was niet alleen een creatieve duizendpoot pur sang, maar ook een theatermaker die zijn leven tot het einde minutieus regisseerde. De opnamen van een film over hem gingen door tot zijn laatste week. De zoon van opiniepeiler MAURICE DE HOND (72) was al enige tijd ernstig ziek, maar tot aan zijn overlijden bleef hij de ongrijpbare kanker in zijn lichaam tegenwerken.