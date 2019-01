Margriet van der Linden krijgt talkshow op plek DWDD

Het programma is een vervanger voor De Wereld Draait Door, dat vanaf dit seizoen nog slechts zes maanden op televisie is. „Ik denk dat zij de beste kandidaat op die plek is. Ze doet het goed op tv. Als presentatrice van Moltalk was ze een groot succes”, zegt Rijxman.

Het programma wordt gemaakt door KRO-NCRV en heeft een andere ’tone of voice’ dan DWDD, zo zegt televisiedirecteur Frans Klein van de NPO tegen het dagblad. Over de inhoud wil Klein nog niets zeggen.

Van der Linden presenteerde eerder Zomergasten en was hoofdredacteur van het feministische maandblad Opzij.