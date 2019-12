Video - Queen Elizabeth en haar keukenprinsen

Queen Elizabeth kijkt toe hoe prins Charles, prins William en prins George zich in de keuken uitsloven. Ⓒ Hollandse Hoogte

Vooral prins George (6) moest flink aan de bak toen er in Buckingham Palace kerstpudding gemaakt moest worden. Dat is te zien op videobeelden die dinsdag zijn verspreid via diverse social mediakanalen van het Britse hof. Eerder werden al foto’s vrijgegeven van koningin Elizabeth die met haar troonopvolgers het traditionele kersttoetje bereidt.