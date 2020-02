Natte voeten voor George en Amal Clooney

Het is voor George en Amal Clooney te hopen dat de Theems niet verder buiten zijn oevers treedt. Vanwege langdurige regenval is het landgoed van de Clooney’s in het Engelse plaatsje Sonning in Berkshire bijna helemaal ondergelopen, zo ontdekte de Daily Mail. De krant publiceerde luchtfoto’s van het waterballet voor de deur van de villa.