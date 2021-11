Frontman Eloi Youssef verlaat Kensington: ’Verschil in toekomstvisie’

Er is geen ruzie of onenigheid, schrijft de band in een verklaring, ,,maar wel een verschil in toekomstvisie. Jan Haker, Casper Starreveld en Niles Vandenberg willen nog steeds hun leven aan Kensington wijden, Eloi wil dit niet langer. Dat is de beknopte versie.”

Verwerken

Kensington gaat verder: ,,We snappen dat dit veel kan zijn om te verwerken voor iedereen die zoveel tijd en liefde in onze band heeft gestoken. Wij vatten dit zelf ook zeker niet licht op. Het is en blijft een eer om onze muziek met jullie te delen. We hebben de afgelopen veertien jaar waanzinnige en overgetelijke momenten beleefd en daar zullen we jullie altijd ontzettend dankbaar voor blijven.”

Toekomst

Kensington stelt op dit moment alleen te weten dat ze niet wil stoppen. ,,Wat dit verder voor de toekomst betekent weten we op dit moment nog niet. We weten wel dat Kensington niet zal eindigen: Jan, Casper en Niles zullen in de loop van de tijd hier een nieuwe vorm voor vinden. Maar eerst gaan we dit hoofdstuk samen en vol goede moed afsluiten! We kijken er naar uit om het komende jaar in deze formatie te voltooien en daar met jullie van te genieten. Onze laatste shows samen zullen we spelen op 3 en 4 september 2022 in Ziggo Dome Amsterdam. We hopen jullie daar allemaal te zien. Het wordt episch, dat beloven we.”

De band besluit dat het dit besluit zondag nader zal toelichten in de talkshow van Humberto Tan, om 21.30 uur op RTL4.