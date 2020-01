Frozen II nu animatiefilm die het meest heeft opgebracht

Half december had Frozen II de magische grens van 1 miljard dollar al gepasseerd. Het was dan ook niet de vraag of de film zijn voorganger zou passeren, maar wanneer dat zou gebeuren.

De top drie van best renderende animatiefilms bestaat nu helemaal uit Disney-films. Frozen kwam uit op 1,28 miljard dollar tussen 2013 en 2014. Incredibles 2 bracht in 2018 1,24 miljard op. Incredibles 2 is dan wel een Pixar-productie, maar die studio is in handen van Disney.

Best bezochte film

Overigens was Frozen II ook dit weekend weer de best bezochte film in Noord-Amerika. In eigen land heeft de film intussen bijna 500 miljoen opgeleverd.

Frozen II was de zesde film van Disney die in 2019 werd uitgebracht en de grens van 1 miljard passeerde. Star Wars: The Rise of Skywalker wordt de eerste film die in 2020 die magische grens passeert. De teller staat na dit weekend op 919 miljoen.