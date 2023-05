Willie Nelson (90) gestopt met roken en drinken om ’paar dagen langer te leven’

„Dat dit een paar dagen aan mijn leven toevoegt, dat weet ik zeker”, zei de On The Road Again-zanger. De country-vedette is verder in goede gezondheid zegt hij, al laat zijn gehoor inmiddels wat te wensen over. „Maar ik heb het nog steeds naar mijn zin”, stelt Nelson.

Hij geniet ook van zijn huwelijk met de 66-jarige Annie D’Angelo, met wie hij inmiddels 31 jaar samen is en twee kinderen heeft. „Ze is mijn geliefde, mijn vrouw, verpleegster, dokter, bodyguard”, zegt Nelson. Humor is daarbij de sleutel tot een goed huwelijk, meent de zanger. „Zoals ze zeggen, lachen is het beste medicijn. Ik heb altijd genoten van een goede grap.”

Ondanks zijn leeftijd is Nelson nog volop aan het werk. Momenteel toert hij door de Verenigde Staten.