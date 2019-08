Meghan Markle bedenkt kledinglijn voor werkende vrouw

Op de foto’s, die nog niet eerder naar buiten zijn gebracht, brengt Meghan een bezoek aan de organisatie die langdurig werkloze en kwetsbare vrouwen in Engeland helpt het vertrouwen in zichzelf te herwinnen bij sollicitatiegesprekken. De hertogin van Sussex is sinds januari beschermvrouwe van de Smart Works en ging daarom een aantal keer langs en sprak daar met betrokken vrouwen.

Het werk „ontroerde” Meghan, die ook zag dat er een aantal kledingstukken was dat niet „geschikt was om een vrouw zich zelfverzekerd” te laten voelen. De hertogin besloot daarom het collectief te ondersteunen en dit najaar met een aantal bevriende ontwerpers mee te helpen aan een nieuwe lijn met ’werkkleding’. Van elk item dat in winkels wordt verkocht, gaat eenzelfde item naar de stichting die gratis kleding verstrekt aan solliciterende vrouwen.