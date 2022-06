Britney Spears verwijdert opnieuw Instagramaccount

TMZ heeft bronnen binnen Instagram die melden dat het niet gaat om een actie van het bedrijf, maar dat Britney of de beheerders van haar account de beslissing hebben genomen die te verwijderen.

Spears post sinds de curatele waaronder zij jarenlang leefde is opgeheven veel op Instagram. Ze deelt er geregeld intieme kiekjes en haalde er meermaals uit naar haar familieleden. Ook deelde ze een aantal foto's van haar bruiloft vorige week.

In maart verwijderde de zangeres haar account ook al eens. Toen bedacht ze zich drie dagen later en keerde terug op Instagram. Ze heeft destijds nooit aangegeven waarom ze een tijdje offline was.