Joke Alberts: ’Koos is nog altijd om mij heen’

Ruim 31 jaar heeft het leven van Joke in het teken van Koos gestaan, die na een zwaar ongeluk in een rolstoel belandde. Ⓒ Hollandse Hoogte

Onbegrijpelijk en niet te bevatten, zo voelt het nog steeds voor JOKE ALBERTS (73), ruim tien maanden na het overlijden van haar man KOOS. „Koos is altijd om mij heen, ik voel hem. Ik praat met hem en als ik de deur uitstap, dan aai ik over zijn beeld en geef ik hem een kus. Maar oh, wat mis ik hem...”