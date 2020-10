Hierom stopte Jon Bon Jovi met acteren

„Ik heb het een paar jaar geleden al opgegeven”, vertelt Jon Bon Jovi in Karson & Kennedy Talk with Famous People. De oprichter en frontman van Bon Jovi speelde in verschillende films, maar heeft sinds zijn rol in New Year's Eve in 2011 geen enkele nieuwe filmklus meer gekregen.

Zijn muziekcarrière blijkt zijn potentiële acteercarrière in de weg te hebben gestaan. Volgens Jon wilden filmmakers hem simpelweg niet hebben omdat hij steeds ’een jaar verdwijnt’ als hij weer op tournee ging. „Ze zeiden: ’Niemand van ons wil investeren in een man die steeds weer weggaat.’ Maar ik dacht: ’Ik heb een baan!’.”