RAFAEL herenigd met DAMIÁN

Voor zijn gevoel duurde het een eeuwigheid voor Rafael van der Vaart zijn zoon Damián weer in de armen kon sluiten. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het waren, zoals voor zovelen, pittige weken voor RAFAEL VAN DE VAART. Hij kon vanwege de coronacrisis en het feit dat zo ongeveer alle landen ’op slot’ gingen, lange tijd zijn zoon DAMIÁN niet zien. Die verbleef bij zijn moeder SYLVIE MEIS in Hamburg, terwijl Rafael met zijn ESTAVANA en dochtertje JESSLYNN in Denemarken woont. Inmiddels hebben de twee elkaar weer in de armen kunnen sluiten. Estavana: „Elkaar even lekker vastpakken, is toch het fijnste wat er is.”