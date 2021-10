Nasrdin Dchar: Mocro Maffia moet niet op televisie

„Als je op televisie komt moet je meer rekening houden met wat je laat zien. Ik weet niet precies hoe het zit, maar dat wil ik niet”, vertelt Dchar op de rode loper van het Televizier-Gala aan het ANP. Volgens hem ligt de kracht van Mocro Maffia, dat vertelt over een drugsoorlog in de Nederlandse onderwereld, in het feit dat de makers niet de hardheid schuwen. „Het is zo belangrijk om te laten zien wat een gruwelijke wereld het is. Het is een nachtmerrie.”

Er zijn drie seizoenen gemaakt en een vierde is in de maak. Hoeveel seizoenen de fans van de Videoland-hit nog kunnen verwachten, durft Dchar niet te zeggen. „Ik denk dat je moet doorgaan zolang je kunt garanderen dat een nieuw seizoen even spannend al dan niet spannender is dan de vorige”, aldus de acteur. Volgens hem zit dat voor Mocro Maffia echter wel goed. „We zitten voorlopig goed. In het nieuwe seizoen gaan er weer allemaal gekke dingen gebeuren.”