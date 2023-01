Sean Penn en Robin Wright herenigd

Sean (62) en Robin (56) zagen beiden onlangs hun relatie stranden. De acteur, goed voor twee Oscars (Mystic River en Milk), rondde in april vorig jaar zijn scheiding van Leila George af, terwijl de House of Cards-actrice afgelopen september na vier jaar de stekker trok uit haar huwelijk met Clément Giraudet.

Na zijn scheiding van superster Madonna kreeg Sean in 1989 een knipperlichtrelatie met Robin. Zeven jaar later werd er getrouwd, maar na twintig jaar lief en leed met elkaar te hebben gedeeld, was de koek op.

„Een scheiding, en al helemaal als je kinderen hebt, is verschrikkelijk”, zei de actrice in 2014. „Het is nog erger dan dat. Een van de redenen waarom we zo vaak uit elkaar gingen en weer bij elkaar kwamen, was om het gezin bij elkaar te houden. Dus je probeert het maar weer, en weer, en weer...”

Ruim twaalf jaar na hun definitieve breuk worden de twee exen weer samen gezien, op de luchthaven, misschien om het toch nóg een keer met elkaar te proberen?