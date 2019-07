Miljuschka: ’Iedereen schrok en dat is maar goed ook’

„Gossiemikkie, wat is iedereen ervan geschrokken dat ik onder het kopje plussize lichaam val. Dat is maar goed ook”, stelt ze. „Gek genoeg is het tegenwoordig al zo dat je vanaf maat 40 hieronder valt. Ik heb maat 42-44 en weeg gemiddeld 75 kilogram met een lengte van 1 meter 65.”

Miljuschka benadrukt nog maar weer eens dat ze geen problemen heeft met haar maat of gewicht. „Het gekke is dat ik soms door opmerkingen van buitenaf overweeg om af te vallen. Gelukkig overwinnen mijn veel eisende smaakpapillen altijd. Ik voel me wel lekker bij dit gewicht qua gezondheid, dus probeer daar op te blijven met gebalanceerd eten. Wat voor mij betekent niet iedere dag taart (soms).”

’Afschuwelijke tijd’

Ze vindt het frustrerend dat ’veel rolmodellen zo dun zijn’. „Ik schreeuw al tijden in een woestijn om een plussize badmode lijn door influencers van Nederlandse bodem.” Het lijkt haar voor huidige 16-jarigen een afschuwelijke tijd om te leven. „Alles lijkt hier op social media perfect. Kan geshopt worden tot het ideaalbeeld. Maar in dat pashokje zijn we allemaal gelijk en valt er niks op te poetsen.”

Ze waarschuwt dan ook nog dat aan haar foto alsnog een heel team te pas is gekomen. „Ik rol iets anders mijn bed uit.” Om dan nog één keer haar motto te delen: „Dus dames, show alles wat je hebt op het strand, op social media, laat het licht aan in de slaapkamer. Wees trots op jezelf en geniet van dat lichaam!!!”

