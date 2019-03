Medeleven voor Deense koninklijke familie

De Zweedse koninklijke familie bracht als eerste hun condoleances over. Koning Carl Gustaf, een neef van koningin Margrethe, liet in een verklaring weten geschokt te zijn door het overlijden. „Er is een nauwe relatie tussen de koningshuizen, niet in de laatste plaats door de nauwe banden die ons verbinden. We herinneren prins Henrik met een warm gevoel.”

Koning Herald van Noorwegen stuurde condoleances namens de Noorse koninklijke familie. „Onze gedachten gaan uit naar koningin Margrethe, de naaste familie van prins Henrik en de Deense bevolking”, schreef hij. Woensdag en op de dag van de uitvaart zullen de vlaggen op het paleis in Oslo halfstok hangen.

Ook de royals uit Roemenië lieten hun medeleven horen. „Wij zullen ons altijd de nobele, erudiete, getalenteerde en humoristische persoonlijkheid van prins Henrik herinneren.”

De Franse president Emmanuel Macron laat in een statement weten bedroefd te zijn door het nieuws. Ook prees hij de manier waarop Henrik, van oorsprong een Fransman, de vriendschap tussen Frankrijk en Denemarken heeft bevorderd.