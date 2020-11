Ruud en Olcay gaan ’ultieme relatietest’ aan

Elke week strijden er twee Bekende Nederlanders mee met Ruud en Olcay. In de eerste uitzending, op vrijdag 6 november, zijn Nick & Simon te gast. Ze nemen elk plaats in één van de teams. Ondertussen wordt er geld voor het goede doel ingezameld. De strijd wordt tussendoor ook door Ruud en Olcay via sociale media gedeeld.

Het plan ontstond eerder dit jaar toen Olcay in thuisquarantaine moest. „We waren tot elkaar veroordeeld”, vertelt Ruud. „We zijn dol op spelletjes, maar niet op verliezen. Daarom gaan we nu totaal vrijwillig deze ultieme relatietest aan, waarbij heel Nederland op de voorste rij zit. We hebben elkaar opnieuw ontdekt en dat smaakt naar meer.”