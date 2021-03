Nike ontkent samenwerking Lil Nas X: ’Wij steunen Satan Shoes niet’

„We hebben geen enkele relatie met Lil Nas X. Nike is niet verantwoordelijk voor het ontwerp of de lancering van deze schoen en we steunen dit initiatief ook niet”, aldus een woordvoerder van het merk.

De rapper zou een sneaker, waarin een druppel menselijk bloed zou zijn verwerkt, ontworpen hebben naar aanleiding van zijn nieuwe single Montero. De schoen zou een remake zijn van een klassieke Nike Air Max uit 1997, maar dan met diverse bijbelse verwijzingen naar de duivel. Volgens eerdere berichten zouden er slechts 666 paar van de exclusieve gymp op de markt komen, die individueel genummerd zijn. Ook staat er een bijbeltekst over Satan die als bliksem uit de hemel valt geborduurd op de zijkant van de schoen. Op de onderkant van de schoen is een afdruk van een pentagram te zien.

Naar aanleiding van eerdere berichten over de nieuwe sneaker kreeg Nike er op sociale media flink van langs. „Hoe kunnen jullie zo’n schoen ontwerpen, met zo’n satanistische boodschap? Dit merk wordt ook door kinderen gedragen. Het is echt te walgelijk voor woorden dat een merk als Nike hiervoor zwicht”, aldus een volger. Een ander zegt: „Ironisch genoeg heten deze gympen ’Satan Shoes’. Satan is de duivel. En kennelijk heeft Nike nu haar ziel aan de duivel verkocht om deze bizarre sneakers uit te brengen.”

Zwarte gemeenschap

Ook Candace Owens, een bekende Amerikaanse politiek commentator, is niet te spreken over het nieuwste project van de rapper. Volgens haar ’vernietigt hij onze jeugd’ en doet hij de zwarte gemeenschap tekort met zijn nieuwe samenwerking. „Eerst werd George Floyd, een crimineel en drugsverslaafde, tot een icoon verworven. En nu moeten we schoenen promoten die Satan representeren. Dat allemaal nadat we Cardi B al tot ’Vrouw van het Jaar’ hebben moeten uitroepen. En ondertussen blijven wij er als zwarte gemeenschap vanuit gaan dat het de white supremacy is die ons onderdrukt? Echt, hoe stom kunnen we zijn?.”

Lil Nas X leek niet echt te zitten met het commentaar van Owens. „Whatever, zeg lekker wat je wilt. Het interesseert me helemaal niks en jij bent gewoon kansloos. Het feit dat jij je hier druk om maakt geeft wel aan dat ik iets goeds heb gedaan.” Hierop reageerde Owens: „Ja joh, je bent volledig ingepakt door die grote bedrijven. En zij zijn er, net als jij, mede schuldig aan dat onze jeugd kapot gaat. Van harte gefeliciteerd om deel uit te maken van een groot spel waar je echt de ballen verstand van hebt. Je wordt gewoon gebruikt.”