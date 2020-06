Amerikaanse tv- en filmproducties weer van start

Wel moeten er een aantal richtlijnen in acht genomen worden. Naast bepaalde hygiënische voorschriften waar men zich aan dient te houden, mag er een aanzienlijk kleiner aantal mensen op de set aanwezig zijn dan voorheen. Ook moeten aanwezigen getest worden of ze besmet zijn met het coronavirus.

Ook al is er nu groen licht gegeven om weer aan de slag te gaan, wordt er nog niet verwacht dat alle producties meteen worden opgepakt. De meeste shows of series richten zich op een nieuw seizoen dat aanvangt in september.

Bioscopen mogen hun deuren voorlopig nog niet openen.