Georgina Verbaan onder vuur na tweet over gijzeling Amsterdam

Op die tweet wordt vol ongeloof gereageerd. Zo schrijft iemand: „Die man heeft iemand urenlang onder schot gehouden!!! Wtf Georgina”, en een ander zegt: „Denk nou voortaan ff iets langer na voordat je dit soort dingen tweet... of doe je 't erom? 't zal toch niet? Besef ff dat dit bést traumatisch is voor de mensen die slachtoffer zijn van die gast! Stel je bijvoorbeeld voor dat je dochter daar in de winkel had gestaan!”

Woensdag reageert Georgina weer op een van de vele reacties die ze heeft ontvangen. Georgina twittert: „Ik trek het niet dat mensen empathie verwarren met sympathie. Ik trek het niet dat hier niks naast elkaar mag bestaan, dat het én verschrikkelijk kan zijn wat iemand doet én dat je het naar kunt vinden om te zien hoe een mens -los van zijn daden- wordt aangereden.” Hier krijgt ze vooral bijval van andere gebruikers van het sociale medium. „Juist, Georgina. Mensen verwarren empathie met sympathie. Je hebt ook nergens gezegd dat je medelijden had met de dader. Alleen dat het naar is om een ander aangereden te zien worden, wat het ook in feite is”, aldus een twitteraar.

Later voelt Georgina zich schijnbaar nog steeds genoodzaakt erop terug te komen en schrijft: „Als ik volgens jullie redenering zou denken, zou ik zeggen dat jullie bozer op mij dan op de dader lijken. Maar dat doe ik niet hoor. Wat mij betreft hoeft het allemaal niet zo zwart-wit. Let’s all agree dat het allemaal naar was en dat de politie het goed afgehandeld heeft.”