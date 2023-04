Tweede avond Dries in concert(-gebouw)?

Omdat zelfs Dries daar geen rekening mee gehouden had, zijn de avond voor en na zijn eerste show op 6 november niet meer beschikbaar in het Concertgebouw. „Het was mooi geweest als het de zevende gekund had”,’zegt hij in gesprek met Privé. „Dan zit je in die roes en is het qua organisatie allemaal wat handiger. Maar de zaal is dan helaas niet beschikbaar, dus we hopen er op een andere dag nog met ze uit te komen.’

Voor Dries gaat met zijn concert op de plek waar hij dertig jaar geleden ook al een keer optrad, een wens in vervulling. Naast zijn eigen repertoire waagt hij zich ook aan dat van Robbie Williams, Rob de Nijs, Tom Jones, Sammy Davis Jr en Johnny Jordaan.