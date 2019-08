Donatella Versace biedt China excuses aan voor T-shirt

Die laatste twee voorbeelden waren tegen het zere been van China: beide steden zijn Chinees. Wel kennen Hongkong en Macau een bijzondere status in China en waren ze beide ooit in handen van Europese mogendheden. Hongkong was Brits en Macau Portugees.

Op Twitter spraken veel Chinezen hun onvrede uit over de T-shirts, wat er zelfs toe leidde dat de Chinese actrice en zangeres Yang Mi haar banden met Versace verbrak. Versace bood op sociale media verontschuldigingen aan. „Het bedrijf maakt verontschuldigingen voor het design en de productie van het product en heeft in juli al een terugroepactie opgezet.”

Donatella Versace reageerde op haar beurt via Instagram. „Ik heb de Chinese nationale soevereiniteit nooit in diskrediet willen brengen. Dat is waarom ik persoonlijk mijn verontschuldigingen wil aanbieden voor de fout en voor iedere onvrede waar ik mogelijk voor heb gezorgd.”

