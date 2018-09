Nederlandse filmrelease Kidnap uitgesteld

Kidnap krijgt in augustus in de Verenigde Staten een grote release. Mede daarom moeten andere landen wachten met het uitbrengen van de Hollywoodproductie, legt de woordvoerster van Dutch FilmWorks uit. De Nederlandse filmdistributeur spreekt van overmacht.

In de thriller speelt Halle Berry de rol van Karla McCoy die met haar zoontje Frankie een middag in een speeltuin doorbrengt. Als ze de jongen even uit het oog verliest, wordt hij op brutale wijze ontvoerd. Ze neemt het heft in eigen handen en gaat tot het uiterste om haar zoontje terug te krijgen.