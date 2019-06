Universal nuanceert verwoeste opnames brand

Universal Music CEO Lucian Grainge zegt dat dat aantal niet helemaal klopt. „Hoewel het meer dan tien jaar geleden gebeurde en ik opgelucht ben na de eerste uitkomsten van het onderzoek van ons team, dat veel van de aannames en speculaties niet kloppen, staat één ding voorop: het verlies van ook maar één stukje materiaal is verschrikkelijk tragisch”, schrijft Grainge in een memo, die de LA Times in handen heeft, aan zijn collega’s. „We werken allemaal in deze business vanwege onze liefde voor muziek. Onze artiesten en schrijvers rekenen op ons om te waken over hun kunst – vandaag en in de toekomst.”

Grainge pleit er daarnaast voor dat zijn medewerkers open zijn tegen de artiesten over de daadwerkelijke schade van de brand en of hun werk verloren is gegaan. Verschillende advocaten hebben inmiddels laten weten stappen te ondernemen tegen Universal Music. Welke beroemde cliënten ze vertegenwoordigen, is niet bekend. Werk van onder anderen Billie Holiday, Elton John, Eric Clapton, Nirvana en 2Pac zou zijn vernietigd.