Romee Strijd ontdekt oorzaak mysterieuze hoofdpijn: ’Ik voel me zoveel beter!’

„Ik ben zo blij want ik heb een bezoek gebracht aan een fantastische neuroloog hier in Nederland”, aldus Strijd. „Nadat ik al mijn klachten had verteld zei hij dat het geen migraine is, maar dat het waarschijnlijk komt door Supra-orbitalis neuralgie”, schrijft het model. Dat is een pijnlijke aandoening van de supra-orbitalis zenuw als gevolg van een beschadiging.

Na behandelingen heeft Strijd minder last van hoofdpijn. „Nu, een week later, durf ik met 90 procent zekerheid te zeggen dat dit de oorzaak was van mijn hoofdpijn. Ik voel me zoveel beter!”

Strijd liet eerder deze maand weten te kampen met aanhoudende hoofdpijn. „Ik worstel sinds acht maanden met hoofdpijn. Eerst dacht ik dat het door een gebrek aan slaap of door sinusitis kwam, maar het kwam tot een punt waarop ik mijn dagelijkse dingen niet meer kon doen”, liet ze weten.