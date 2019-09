Kevin Hart in ziekenhuis na auto-ongeluk

De 40-jarige komiek zat in een van zijn klassieke auto’s, een blauwe Plymouth Barracuda uit 1970, toen de bolide tegen een houten hek aan knalde en in een geul belandde volgens TMZ. Door de impact van de klap is het dak van de auto ingestort.

Radar Online meldt dat Hart zijn vriend Jared Black (28) achter het stuur zat. Ten tijde van het eenzijdige ongeluk zat ook de personal trainer van Hart en zijn vrouw, Rebecca Broxterman. De politie laat aan de entertainmentsite weten dat ’twee van de drie inzittenden vastzaten in het voertuig’. Hart en Black waren de twee inzittenden die vastzaten en zijn vervolgens naar een ziekenhuis vervoerd wegens ’ernstig letsel aan hun rug’.