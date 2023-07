Jeremy Clarkson waarschuwt volgers voor mogelijk exploderende cider

„Er is een heel grote fout gemaakt en daardoor is er een zeer kleine kans dat een paar van onze ciderflessen - er is geen makkelijke manier om dit te zeggen - kunnen exploderen”, schrijft Clarkson op het sociale medium. Klanten die een ciderfles met een bepaalde code op de dop hebben gekocht, moeten deze volgens de presentator onder water openen en leeggooien en kunnen bij de brouwerij hun geld terugvragen.

Clarkson maakt excuses, maar probeert het ook van de zonnige kant te bekijken. „Het bier smaakt goed en is nog steeds heerlijk. Net als de cider in flessen die niet zijn aangetast. Bijna allemaal dus.”