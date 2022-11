Premium Het beste van De Telegraaf

Amerikaanse filmster duikt in psychologie van kannibalistische tiener Timothée Chalamet hongert naar mensenvlees in ’Bones and all’

Door Marco Weijers

Timothée Chalamet: „Aan de ene kant is Lee gedwongen om een anoniem bestaan te leiden, aan de andere kant hunkert hij ernaar om gezien te worden.” Ⓒ Yannis Drakoulidis / Metro Goldwyn Mayer Pictures

Tal van tienerfans – en niet alleen meisjes – vinden Timothée Chalamet om rauw in te bijten. Dat bleek onlangs opnieuw bij de wereldpremière van Bones and all in Venetie. In deze film, vanaf volgende week in de bioscoop te zien, zet de 26-jarige Hollywoodster echter zélf zijn tanden in een sappig stukje mensenvlees. Met de nodige bedenkingen, dat dan weer wel.