’Ik ga mijn telefoon wegleggen’ HNTM-winnares Lando (23) last van transfobie: ’Onwerkelijk’

Lando van der Schee bij de presentatie van Holland’s Next Top Model 2022 in de Koepelkerk in Amsterdam. Ⓒ ANP/HH

De 23-jarige Lando van der Schee uit Enschede is de grote winnares van Holland’s Next Top Model 2022. Het model, dat in 2016 uit de kast kwam als transgender, ontvangt op sociale media een hoop reacties op haar winst. Niet alle commentaren zijn volgens Lando even hartelijk.