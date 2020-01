Heeft Ariana Grande plagiaat gepleegd?

Stone zegt dat vooral de refreinen van de nummers bijna identiek zijn, meldt TMZ. Waar Stones nummer de regels ’You need it, I got it. You want it, I got it’ steeds herhaalt, is dat bij Grandes nummer ’I want it, I got it, I want it, I got it’.

Volgens een ingewijde van Ariana is de claim onzin. 7 Rings lijkt volgens de logica van Stone in sommige plaatsen ook op het nummer My Favourite Things van The Sound of Music, zegt de bron tegen TMZ.

Oordeel zelf!

7 Rings van Ariana Grande

You Need It, I Got It van Josh Stone