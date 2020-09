Boom Chicago terug naar ’zorgeloze’ jaren ’90 met Sitcom

In ’Sitcom’ draait het om vijf vrienden die in onwerkelijke maar realistische situaties terechtkomen. Ⓒ Foto Nathalie Hennis / Boom Chicago

Improvisatietheater Boom Chicago grijpt met de nieuwe show Sitcom terug naar de jaren ’90, de tijd van Seinfeld en Friends. En qua timing had het volgens directeur Saskia Maas niet beter kunnen uitkomen: „Even zorgeloos kunnen lachen, dat is wat we juist nu nodig hebben.”