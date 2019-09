Millie Bobby Brown produceert film voor Netflix

A Time Lost gaat over twee families die al jarenlang een vete hebben. De bom barst als de tienerdochter van een van de gezinnen kanker blijkt te hebben. Millie en Paige noemen het project in een statement ’een verhaal over vriendschap, familie en hindernissen overkomen wanneer alles tegen lijkt te zitten’. De zussen laten weten dat ze jaren aan het verhaal hebben gewerkt.

Naast Millie, zijn ook Paige en de vader van de zussen, Robert Brown, producenten van de film. Voor Millie is A Time Lost haar tweede klus als producent. Ook bij de film Enola Holmes waarvan de opnames op dit moment plaatsvinden heeft ze die rol. Het is niet duidelijk of de actrice ook te zien zal zijn in A Time Lost.