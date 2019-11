Samen kilometers vreten

Constructeur en voormalig Le Mans-winnaar Carroll Shelby (Matt Damon) krijgt die opdracht. En trekt op zijn beurt de beste coureur aan die hij kent: de onaangepaste Brit Ken Miles (Christian Bale).

Het is deze twee vrienden tegen de rest in Le Mans ’66, ook wel Ford v Ferrari genoemd. Want niet alleen Ferrari en het krappe tijdschema zijn hun vijand. Zo heeft Ford-directeur ’special vehicles’ Leo Beebe (Josh Lucas) zijn eigen agenda. Het lukt hem in 1965 zelfs om Ken Miles uit de voor hem bedoelde racestoel van Le Mans te wippen. Waarna Ferrari opnieuw triomfeert.

Dat de vriendschap tussen Shelby en Miles intussen ook dieptepunten kent, laat zich raden. Toch slaan zij de handen het jaar daarop opnieuw ineen en weten grote man Henry Ford II (Tracy Letts) over te halen hen te steunen. Simpelweg door hem het racegeweld te laten ondervinden waartoe hun Ford GT40 in staat is.

Iets soortgelijks doet regisseur James Mangold (Walk the line, Logan) met de kijker: door ons samen met Ken Miles in de cockpit van zijn grommende monster te zetten, terwijl hij in razend tempo kilometers vreet op het circuit van Le Mans.

Matt Damon blijkt goed gecast als de flegmatieke Shelby, Christian Bale maakt van Miles méér dan een opvliegende excentriekeling. Hun gezamenlijke optreden geeft deze opwindende racefilm - die met een speelduur van 2,5 uur wel wat ruim bemeten voelt - ook in menselijk opzicht voldoende vlees om de botten.

✭✭✭