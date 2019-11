’Je kent haar 4 maanden en ze heeft je al onder de duim’

Die kwam er namelijk, net als de rest van de wereld, via Instagram achter dat zijn vader Sabrina ten huwelijk gevraagd had. Odom Jr. uitte zijn onvrede in een reactie onder de foto waarmee zijn pa de verloving bekend maakte, meldt Page Six.

„Geen telefoontje of appje naar de mensen die deze dude al hun hele leven kennen, om te vragen hoe wij erover denken. Je kent dat mens pas 4 maanden en ze heeft je al onder de duim. Familie en vrienden hebben helemaal niks met haar, maar jij loopt d’r als een hondje achterna. Schandalig dat wij als familie dit via sociale media moeten uitvinden, maar dat is eigenlijk nooit anders geweest als een zoon van een Odom”, schreef Lamar Jr. in zijn inmiddels verwijderde reactie.

De tiener heeft uiteindelijk zijn excuses aangeboden. „Ik werd heel emotioneel gisteravond toen ik vernam dat mijn vader zich verloofd heeft. Ik voelde me gekwetst en overdonderd. Uiteindelijk ben ik maar een tiener die opgroeit tot man, dus neem ik verantwoording voor wat ik heb gezegd. Ik houd heel veel van mijn vader en wens hem het allerbeste toe.”

Lamar Odom met zijn zoon Lamar Odom Jr. (r.) en dochter Destiny Ⓒ Hollandse Hoogte