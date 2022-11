VI-mannen laten lingeriemodel de uitzending ’verstoren’

De actie leverde aan tafel vooral veel gelach op. Vooral toen de vaste brandwacht, genaamd Theo, achter de vrouw aanrende. „Het is goed om er heel duidelijk bij te zeggen dat onze bewaking natuurlijk top is, daar mankeert helemaal niets aan”, aldus Genee. „Maar het was even een knipoog naar de laatste weken.”

De opgezette actie bleek voor één iemand in de studio wel het laatste wat hij van de uitzending zag. „Er was een meneer bij de uitgang die haar een tik op het achterwerk gaf, die is eruit gezet”, zei Genee. „Dat was niet helemaal de bedoeling.”