Harry en Meghan doen afstand van koninklijke titels

„Na vele maanden aan gesprekken en de meer recente discussies, ben ik blij om te kunnen zeggen dat we een ondersteunende en constructieve weg zijn ingeslagen, die goed is voor mijn kleinzoon en zijn familie”, laat de Britse koningin Elizabeth weten in een verklaring.

„Harry, Meghan en Archie zullen altijd geliefde familieleden blijven.” De Queen bedankt de Sussexes voor hun toewijding aan het land, en zegt blij te zijn dat Meghan zo snel deel is geworden van de familie.

Terugbetalen

De hertog en hertogin van Sussex zeggen dankbaar te zijn voor de steun van de koningin en de rest van de koninklijke familie. Ze moeten volgens het nieuwe model een stap terugnemen van hun koninklijke afspraken, waaronder militaire gelegenheden. Wel behouden Harry en Meghan hun privé-beschermheerschappen.

Het Britse koninklijk paar, dat een belangrijk deel van zijn tijd in Canada wil gaan doorbrengen, heeft bovendien toegezegd het overheidsgeld dat is besteed aan het opknappen van Frogmore Cottage, hun huis in Engeland, terug te betalen.