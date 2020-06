Omroep MAX-hit op de schop: ’Vakantieman’ gezellig in eigen land

Ⓒ Hans Vink

Bracht Omroep MAX vorig jaar het iconische programma De Vakantieman terug op tv, dit seizoen loopt heel anders. Rubrieken zijn verdwenen, andere komen erbij en er is geen publiek in de studio. Maar een stuk gezelligheid blijft. „Laten we nu vooral genieten van de geleidelijke vrijheden”, zegt presentator Sybrand Niessen.