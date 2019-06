’Westlife en Queen werken aan geheim project’

Tijdens hun recente Twenty Tour verrasten de mannen van Westlife hun fans al met een speciale medley tribute aan Queen, maar volgens The Daily Star Tribute hebben Mark Feehily, Shane Filan, Nicky Byrne en Kian Egan veel grootsere plannen. De mannen zouden in het geheim de handen ineen geslagen met Brian May en consorten.

„De mannen van Westlife zijn enorme fans van Queen”, laat een bron weten. „Ze treden al op met een medley van de grootste hits van Queen. Ze zijn in gesprek en hopen dat er rond de Kerst duidelijkheid komt. Ze zetten alles op alles om het te laten slagen.”

Ook zou de boyband proberen een samenwerking met Emeli Sandé en Ellie Goulding te regelen.