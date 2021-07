Olcay Gulsen: ’Ik dacht dat Ruud een boze vent was’

Over de breuk tussen de twee legt de presentatrice wederom uit dat er op dat moment even geen plek was voor de liefde in haar leven. „We hebben nu bewust voor elkaar gekozen. Eerst was er nog geen ruimte voor een ander. Ik was nog aangeslagen door het overlijden van mijn ex. Als je verdriet hebt, ben je een soort ontoerekeningsvatbaar. Ruud en ik kenden elkaar nog maar een blauwe maandag en hadden nog niet die band”, vertelt ze aan Beau Monde.

Het mag inmiddels geschiedenis heten dat Ruud en Olcay weer bij elkaar kwamen en samenwonen. Erg lang hebben ze niet van hun roze wolk kunnen genieten, omdat er bij Ruud darmkanker werd geconstateerd. „Dat ging door merg en been. Ik probeerde positief te blijven, maar toen hij na de derde operatie door de brandweer uit huis moest worden getakeld om met spoed naar het ziekenhuis te worden gebracht, zonk de moed me in de schoenen. Ruud was ook radeloos. Het is vallen en opstaan. Steeds als we goed nieuws verwachtten, kregen we slecht nieuws. Op een gegeven moment denk je: kom ik hier wel uit?”

Momenteel lijkt het er weer wat rooskleuriger uit te zien voor het koppel. Zo antwoordt ze op de vraag over hoe het nu met hen gaat: „Eigenlijk wel goed. Het was een emotionele, zware en onzekere tijd maar we gaan weer de goede kant op. Fysiek kan Ruud nog niet veel aan, maar we bouwen het weer op met wandelingen. De eerste weken kon hij de straat niet eens uit en inmiddels loopt hij een paar kilometer per dag. Dat geeft vertrouwen.”