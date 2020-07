Madonna kreeg 1 miljoen dollar boete van Rusland voor lhbt-speech

In de toespraak, die Madonna maandag deelde via Instagram, vergelijkt de megaster de strijd voor gelijke homorechten met de strijd in de VS om gelijke rechten voor Afro-Amerikanen in de jaren zestig. Madonna deed in 2012 de Russische stad aan in het kader van haar MDNA-tour.

De zangers voegt er overigens aan toe dat zij de boete nooit heeft betaald. In Rusland werd in datzelfde jaar een wet aangenomen die het niet toestaat om te praten over lhbt-rechten omdat dit kinderen zou kunnen corrumperen.