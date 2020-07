Christina Ricci wil scheiden na incident met huiselijk geweld

Aanleiding voor de scheiding zijn ’onoverbrugbare verschillen’, zo stelt Ricci in de papieren maar mogelijk heeft een incident met huiselijk geweld vorige week ermee te maken.

De politie in Los Angeles kwam vorige week langs in het huis van het koppel in de Woodland Hills na een telefoontje van Christina. James werd niet gearresteerd maar de politie stelde wel onderzoek in. Eerder donderdag werd duidelijk dat hij voorlopig geen contact meer met zijn vrouw mag hebben.

Christina en James hebben een relatie sinds 2012, kort nadat ze samenwerkten voor de serie Pan Am. In 2013 traden ze in het huwelijk in New York. De twee hebben een zoontje: de 5-jarige Freddie.