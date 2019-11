Nasrdin Dchar komt terug op incident ober

De acteur deelde zondag een opmerking die een ober van een restaurant uit IJmuiden zaterdagavond tegen hem gemaakt zou hebben. De ober zou gezegd hebben dat hij Dchar kende van tv, maar ’in ieder geval niet van Opsporing Verzocht’.

Het zorgde voor nogal wat verdeeldheid op Twitter over hoe de opmerking opgevat zou moeten worden: als racisme of als grap. Sommigen merkten ook op dat het precies een grap was die cabaretier Najib Amhali eens had gemaakt in een van zijn voorstellingen. Het leidde zelfs tot een schriftelijke woordenwisseling met Jan Dijkgraaf, die om bewijs vroeg of dit voorval dan ook wel echt gebeurd was.

Vier dagen later is Dchar blijkbaar tot het inzicht gekomen dat het de kortste klap is om rechtstreeks met de ober in gesprek te gaan. Het resultaat deelt hij dan ook graag met zijn volgers. „Ik heb net ’n goed gesprek gehad met de ober. En heb hem gevraagd wat hij zelf van die opmerking vindt. Hij was ff stil en zei dat hij ’r helemaal niks mee bedoelde. Voor hem is iedereen gelijk. En heeft juist een hekel aan racisme.”

Het lucht de acteur overduidelijk op. „Had ik dit gelijk maar gedaan.”