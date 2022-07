Bas Smit: ’Ik word soms moe van mezelf’

In Grazia vertelt bezige bij Bas dat hij zelf ’geen natuurlijke rem’ heeft. En dus is presentatrice en actrice Nicolette de aangewezen persoon om hem zo nu en dan een halt toe te roepen. „Altijd aan staan is heel vermoeiend en soms word ik ook gewoon moe van mezelf. Maar ik ben wel beter in voor mezelf zorgen dan Nic.”

Het ondernemende stel is alweer vijftien jaar samen, waarvan ze er zeven zijn getrouwd. „Nic kan mij handelen, en dat is uniek... u-Nic, haha”, grapt Bas. „We zijn zo verschillend, maar ook hetzelfde. Het is bizar hoe we elkaar soms aankijken en precies dezelfde gedachte hebben. We zitten zo op één golflengte dat het soms eng is. Nic en ik zijn beste vrienden, lovers én zakenpartners.”

Maar hoe druk Bas ook is, zijn prioriteit blijft hoe dan ook zijn dochters, Lola-Lily en Kiki-Kate. „De meiden staan sowieso altijd op één. Het zijn tropenjaren, maar dankzij een topteam om ons heen lukt het om ’t allemaal te doen. En het allerbelangrijkste is: ik heb er zo ontzettend veel plezier in. Als het leuk is, houd je alles vol!”