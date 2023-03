Ezel op avontuur in Skolimowski’s ’EO’

Robert Bressons Au hasard Balthazar (1966) is volgens de inmiddels 84-jarige Skolimowski de laatste film waarbij hij een traantje liet. Ook daarin had een ezel de hoofdrol en de Pool stelde zichzelf ten doel met EO net zoveel emoties op te roepen als zijn Franse voorbeeld.

EO moet door veranderende regels rond dierenwelzijn afscheid nemen van het circus en van zijn vertrouwde verzorgster. Na ver weg te zijn gebracht, weet de ezel los te breken: het begin van een reis waarbij de viervoeter zich met mensen van allerlei slag geconfronteerd ziet. Het gevoel dat we in z’n bedachtzame blik denken te herkennen, is daarbij vooral ook óns gevoel. Een weerspiegeling van de onschuld en de melancholie die wij op het dier projecteren.

Vaak is de ezel in Skolimowski’s film een neutrale toeschouwer, soms ook een regelrecht slachtoffer. Bijvoorbeeld als supporters van de ene voetbalclub het dier tot hun mascotte maken en de fans van de tegenstander dat als een vrijbrief zien om EO te mishandelen. Ondanks humorvolle momenten, prachtig camerawerk en memorabele muziek tekent zulke achteloze wreedheid dit drama, waarin een weinig rooskleurig beeld wordt geschetst van de menselijke soort. Wie dat niet ziet, is een ezel.

✭✭✭✩ (3,5 van de 5 sterren)