BN'ers praten in nieuwe serie over seks om taboe te doorbreken

Het doel van de serie is om jongeren zich comfortabeler te laten voelen om over seks en andere onzekerheden te praten. Denk aan porno kijken, masturberen of onenightstands. In volgende afleveringen duiken ook Ruben Fernhout van The Partysquad en zangeres Sharon Doorson met presentatrice Marije Zuurveld letterlijk het bed in om te praten over intimiteit en seksualiteit.

De serie is te volgen via de Instagrampagina van Dance4Life.