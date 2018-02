Bas van Toor in revalidatiekliniek

Bas schrijft: „Jullie hebben een lange tijd niets van mij gehoord. De reden is dat ik vanaf 13 november vorig jaar, na een operatie met zware complicaties, in het ziekenhuis heb gelegen. Na een heel vervelende tijd in het ziekenhuis verblijf ik sinds 18 januari weer in een revalidatiecentrum.”

Hij legt uit dat hij een terugval heeft gehad, maar merkt inmiddels weer verbetering met het lopen. „Na het eind van de Bassie & Adriaan tentoonstelling begin september kon ik al weer redelijk goed lopen, maar daarmee ben ik nu ook weer achterop geraakt. Dagelijks oefen ik onder begeleiding van een fysiotherapeut en ik merk nu dat het iedere keer iets beter gaat.”

Ook zegt hij de komende twee maanden nog te moeten verblijven in het revalidatiecentrum voordat hij naar huis mag. „Voorlopig dus geen optredens voor mij. Maar als het aan mij ligt hoop ik jullie weer zo snel mogelijk tegen te komen”, aldus de bekendste clown van Nederland.